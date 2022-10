F1 | Adrian Newey | “Quest’anno Verstappen è stato strepitoso | la Ferrari ci ha dato parecchio filo da torcere”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Maxsi è laureato per la seconda volta campione del mondo, vincendo in maniera nettissima il Gran Premio del Giappone, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Suzuka abbiamo assistito all’ennesimo capolavoro stagionale dell’olandese che, assieme al suo indubitabile talento, può sfruttare una Red Bull letteralmente perfetta. Merito di questo vero e proprio gioiello, come sempre, va ascritto al team capeggiato da. Il geniale direttore tecnico della scuderia di Milton Keynes ha spesso messo tra le mani dei suoi piloti vetture stellari. La RB18, senza ombra di dubbio, è stata una delle sue creature migliori. I numeri della sua carriera sono impressionanti con 11 titoli mondiali piloti (3 Williams nel 1992-1993-1996 – 2 con McLaren nel 1998-1999 – 6 con la Red bull ...

Per esempio, si può negare che sia un progettista geniale È sulla cresta dell'onda da più di 30 anni. Le sue intuizioni hanno cambiato la Formula 1. È un visionario, a volte ha prodotto monoposto talmente all'... In casa Red Bull si gioisce per il secondo trionfo iridato di Max Verstappen. Anche il progettista della scuderia austriaca, Adrian Newey, a Sky Sports ha commentato la vittoria dell'olandese: "Abbiam ..."