“Evitata la salita al potere della sinistra” Berlusconi e il particolare omaggio

Leggi su iltempo

(Di domenica 9 ottobre 2022) Silvioha partecipato all'intitolazione del centro sportivo di Monzello alla memoria di suo padre Luigi. “Il Centro Sportivo Luigi– Monzello è oggi uno fra i più completi centri sportivi nel panorama calcistico italiano con 8 campi da gioco, 3 palestre e 16 spogliatoi. Consente per la prima volta alla prima squadra e a tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile di allenarsi in un unico impianto” le parole del Monza, club calcistico che milita in Serie A. A margine dell'evento è arrivato l'del Cavaliere al papà: “L'abbiamo intestato a mio padre perché per me è stato un grande padre che mi ha consentito di fare l'imprenditore, pensate mi ha dato tutti i soldisua liquidazione, ha puntato su uno dei suoi tre figli e per fortuna gli è andata bene ed è andata bene anche ...