EURO 2024 | Mancini | «Mi sembra un girone abbordabile»

Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Sono queste le avversarie dell'Italia, inserita nel girone C, nelle qualificazione agli Europei di calcio del, in programma in Germania: lo ha stabilito il sorteggio in corso a Francoforte. . 9 ottobre 2022, i gironi di qualificazione. Girone A : Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro. Girone B : Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra. Girone C : Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia,...Si è tenuto a Francoforte, in Germania, il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei del 2024. L'Italia campione in carica è stata inserita nel gruppo C che comprende, oltre agli azzurri, an ...L'Italia del Ct Mancini, pur essendo in prima fascia nel sorteggio dei gironi di qualificazione al Campionato Europeo di Germania 2024, dovrà affrontare un gruppo complicato ...