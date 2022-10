Esplosione del ponte di Kerch | ora Kiev accusa Mosca | “Sono stati i russi”

(Di domenica 9 ottobre 2022) Roma, 9 ott – L’deldiè avvenuta all’alba di ieri. Un attacco che aveva provocato anche tre vittime, sebbene all’inizio sembrava non ce ne fosse alcuna. Inizialmente, l’azione era “quasi” stata rivendicata da. Poi il cambio di registro da parte del governo ucraino.deldi: cosa è successo e come si è postaAll’alba di ieri, come riporta il Giornale, ilesplode, si alza un fumo molto denso su un collegamento molto strategico, che collega la Crimea, rivendicata dagli ucraini fin dai tempi dell’annessione alla Federazione Russa, alla regione di Kherson, non casualmente contesa dai due belligeranti. Qualcuno aveva pensato a un attacco missilistico da parte ucraina, ma l’ipotesi ...

...credito da parte di tutto il settore commerciale e incentivano la mal allocazione di risorse producendo un'di richiesta di materie prime, il famoso coltello dalla partemanico lo ...... è una testata giornalistica, ossia composta da gente il cui lavoro sarebbe pubblicare notizie) ha postato su Facebook questo video dicendo che mostra "La festa degli ucraini per l'..."Non siamo stati noi a colpire il ponte. Sono stati i russi". Lo afferma Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un'intervista al Corriere della Sera.Il presidente russo è in seria difficoltà in Ucraina e si fa sempre più concreta la minaccia di un ricorso a testate “tattiche” Da quando Vladimir Putin ha richiamato 300mila riservisti per la mobilit ...