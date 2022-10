Escalation nucleare | perché Putin potrebbe sferrare un attacco anche contro l’Occidente

Leggi su tpi

(Di domenica 9 ottobre 2022) Da quando Vladimirha richiamato 300mila riservisti per la mobilitazione parziale, la realtà di quella che fino a poche settimane al Cremlino definivano “Operazione militare speciale” si è manifestata in tutta la sua devastante concretezza, diventata ormai una guerra a tutti gli effetti. Il richiamo alle armi dei riservisti ha scatenato il timore non solo del, madi tutta la vecchia Unione Sovietica, che messa davanti alla realtà dell’atto ha compreso il senso di quanto sta effettivamente accadendo. La paura è ora legato alla possibilità che Mosca ricorra all’atomica. Come ha spiegato a TPI l’analistarusso del Centre for International & Defence Policy alla Queen’s University in Canada, Maxim Starchak, la dottrina militare del Cremlino si basa in gran parte sulla possibilità di ...