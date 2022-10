Esame derby superato per l’IVPC DelFes Avellino | Pozzuoli lotta ma cade

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, dopo la vittoria all’esordio con Corato si concede il bis nelcontro la Virtus Bavanelvalido per la seconda giornata del Girone di Serie B. Al PalaTrincone difinisce 67-76. Vittoria che porta la firma di Eliantonio autore di 22 punti in partita, Venga 12. Buona la prestazione dei padroni di casa che portano in doppia cifra Sirakov, Venier e Thiam. Bava-IVPC, il tabellino 67-76 Parziali 13-20; 13-17; 26-17; 15-22. Bava: Tamani 2; Venier 13; Cucco 7; Mehmedoviq 7; Sirakov 11; Miaffo; Greggi 4; Thiam 15; Scotto; Spinelli 1; Cagnacci 5; Simonetti 2. All.: Spinelli. IVPC ...

FITeT

... mentre i Gialloverdi, dopo la sconfitta patita nelcon la Folgore, cercano un immediato ... con i Lupi chiamati subito ad undi maturità dopo il convincente 3 - 0 imposto alla matricola Tre ...TORINO - Immaginatevi Milan - Juventus venti giorni fa, quando i bianconeri subivano l'umiliazione di Monza e i campioni d'Italia aspettavano a petto in fuori il Napoli, una specie didella bellezza mentre a Torino non se ne poteva più della grigia sciatteria del gioco juventino. Immaginatevi Pioli a pieno organico, con l'imbarazzo della scelta, e Allegri a smoccolare tra un ... In A2 maschile la matricola Physis Cascina all'esame del derby toscano I biancorossi a caccia di punti per consolidarsi ed entusiasmo in vista del derby. Fedato sicuro al centro dell’attacco, Provazza e Cannavò sugli esterni ...una specie di derby della bellezza mentre a Torino non se ne poteva più della grigia sciatteria del gioco juventino. Immaginatevi Pioli a pieno organico, con l'imbarazzo della scelta, e Allegri a ...