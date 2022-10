Enric Mas è pronto per fare il salto di qualità

Leggi su blogciclismo

(Di domenica 9 ottobre 2022) Non tutti riescono a consacrarsi poco più che adolescenti come ormai spesso accade. C’è chi ha bisogno di più tempo per affinare le doti, comeMas. Da qualche anno ci si chiedeva se lo spagnolo potesse diventare uno dei punti di riferimento di questo ciclismo e ora, finalmente, la risposta appare più chiara. I risultati dell’ultimo mese e mezzo sono sotto gli occhi di tutti, ma per il grande passo manca ancora qualcosina. I paragoni con Alberto Contador sono sembrati sempre un tantino forzati, però bisogna anche dire che era stato lo stesso campione iberico a consacrarlo come suo erede. LEGGI ANCHE: Van Aert e l’ennesima occasione persa: il rischio di diventare un perdentoneMas ha bisogno di più coraggio Durante le tre settimane della Vuelta a España, lo scalatore maiorchino è andato forse anche sopra le aspettative, considerando ...