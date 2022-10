Empoli | Zanetti | 'Punto guadagnato | su Destro'

Basti dire che perfino, tecnico dell', pur raggiunto allo scadere ha avuto l'onestà di ammettere che gli era andata di lusso e basta. Né dà sollievo vedere il Toro che per una volta nel ...Finisce 1 - 1 il match tra Torino ed. Per i granata tante occasioni, un palo e due reti annullate nei primi 45 minuti. Nella ripresamanda ...Il match è poi terminato dopo cinque minuti di recupero sul risultato di 1-1. Un punto a testa, con il Torino che dopo tre ko di fila muove la classifica e passa a quota 11. Invece l’Empoli di Paolo ...EMPOLI, Zanetti:” il pressing del Toro ci ha mezzo in difficoltà” “Abbiamo speso molte energie per difenderci, contro un Torino oggi davvero in palla. Così Paolo Zanetti al termine del match finito 1 ...