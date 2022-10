Emma Marrone | grande orgoglio per il fratello | ha scelto di fare quel lavoro

(Di domenica 9 ottobre 2022)pere la sua famiglia: avete visto chehadisuoFrancesco? Che emozione. Dopo ildolore per la perdita del suo caro papà Rosario,e la sua famiglia vivono un momento di gioia! A condividerlo coi suoi sostenitori, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Così come ha mostrato le prime immagini della sua nuova casa milanese e dedicato delle parole da pelle d’oca al suo papà dopo la sua tragica scomparsa, anche stavoltanon ha potutoa meno di condividere questo momento di gioia col suo pubblico. D’altra parte, si ...

Saverio Raimondo, il monologo choc sue Vanessa Incontrada: 'Grasse Io mi mast***o con le loro foto' Paola Barale e il sesso occasionale: 'In attesa di quello giusto, mi diverto con ...Dopo poco tempo, i rumors lo hanno etichettato anche come "fidanzato segreto" di, mentre nel 2013 si è parlato anche di un amore sbocciato tra Ivano e Nadia Rinaldi . In un comunicato ...Grande orgoglio per Emma Marrone e la sua famiglia: avete visto che lavoro ha scelto di fare suo fratello Francesco Che emozione.Saverio Raimondo a Le Iene si è esibito in un monologo che ha fatto scandalo. Bufera e critiche che lo etichettano come sessista si scatenano ...