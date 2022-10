Dybala | niente Mondiali 2022 per infortunio? Mourinho | “Sta molto male”

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – “sta. Dicoper non dire. Non sono un medico, ma per esperienza e per quello che mi ha detto il giocatore è difficile” che l’argentino rientri nel. José, allenatore della Roma, si esprime così dopo l’di Paulo: l’argentino si è procurato una lesione calciando il rigore del 2-1 nel match contro il Lecce. Per l’ex giocatore della Juve, ilpotrebbe essere finito qui con il rischio concreto di saltare iin Qatar in programma tra circa un mese e mezzo. “C’è un po’ di stanchezza fisica e forse anche mentale, è dura giocare giovedì in Europa League e poi in campionato. Abbiamo iniziatobene la ...

