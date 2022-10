Donne italiane | in media il primo figlio a 33 anni Quasi tutti i papà assistono alle nascite Report del ministero della Salute su dati 2021

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il rapporto delsi riferisce aled è relativo a 364 strutture. Le, in, divengono mamme per la prima volta oltre i 30, circa 33. In 2,9 casi su 100 ricorrono alla fecondazione assistita. La struttura pubblica è scelta da 88su 100 e nel 64,2 per cento dei casi si fa ricorso a strutture che realizzano oltre 1000 parti/anno. È considerato ancora eccessivo il ricorso al parto cesareo. In 95,4 casi su 100 ialla nascita L'articolo: inila 33i ...

Lepartoriscono dopo i 30 anni, in media a 33: lo evidenzia il report annuale, relativo al 2021 , sul Certificato di Assistenza al Parto (CeDAP) pubblicato dal Ministero della Salute . Il ...Il primo dato che emerge è che lepartoriscono in media a 33 anni . L'88 per cento di loro preferisce le strutture pubbliche e il 62,8 per cento delle nascite si svolge in strutture ...Il rapporto del ministero della Salute si riferisce al 2021 ed è relativo a 364 strutture. Le donne italiane, in media, divengono mamme per la prima volta oltre i 30 anni, circa 33. In 2,9 casi su 100 ...Quando nel 2009 feci venire e premiai a Parma Shirin Ebadi, prima donna musulmana a ricevere il Nobel per la Pace, il suo Paese - l’Iran - era scosso dalle manifestazioni contro la vittoria truccata a ...