Donne e minoranze | la protesta iraniana spiegata da Bassiri Tabrizi

(Di domenica 9 ottobre 2022) “Le manifestazioni esplose da tre settimane in Iran coinvolgono una nuova fascia demografica, le giovani, che prima non erano leader nei movimenti sociali visti negli anni scorsi, e questo dimostra uno strato nuovo di disaccordo e malcontento contro le politiche del regime”, spiega Aniseh, del dipartimento di International Security Studies al Rusi College di Londra. In diversi iniziano a suggerire di non definirle più semplici “manifestazioni”, ma cominciano a parlare “rivoluzione”, perché la portata di quello che sta accadendo – a livello di coinvolgimento e durata – è certamente storica. Tuttavia, secondo l’esperta di Iran, quando si tratta di valutare le potenzialità a lungo termine, ” va detto che mancano ancora le basi”. “Le manifestazioni sono ancora disorganizzate, non hanno un vero leader, e non hanno ...