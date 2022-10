Dire «Sì | lo voglio» non è mai stato così facile

IL GIORNO

Integrare non vuolfar diventare l'altro come me ma vedere cosa abbiamo in comune. Camminare ...questo segnale indica un desiderio di stabilizzazione in Italia da parte degli immigrati che..." Manifestazione di Conte per la pace Non parteciperò manco morto. Conte è un leader politico e oggi ha detto cose della serie 'bene alla mamma'. Tutti vogliamo la pace, ma che vuolconcretamente Smettere di dare armi all' Ucraina Pare di sì per un pezzo di loro, quindi vuolche dobbiamo far vincere la ... Quella buona educazione da riscoprire