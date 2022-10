Diceva | Se piaci a tutti | vuol dire che c' è qualcosa che non va

Leggi su iodonna

(Di domenica 9 ottobre 2022) “Non sopporto le macerie”. Una frase che diventerà il refrain di una vita e di una carriera. Gae Aulenti la ripeteva sempre. Non è un caso: si ritroverà proprio a lavorare in un’Italia da ricostruire su quelle macerie. Ed è forse per questo che si iscrive al Politecnico di Milano e nel 1953 è tra le pochissime donne a laurearsi. Nata Gaetana Aulenti, nel 1927, vicino a Udine in una famiglia mezza napoletana e mezza pugliese di professionisti, intellettuali e piccoli proprietari, affronta la seconda guerra mondiale da partigiana e non dimenticherà mai il passato, né verrà meno all’impegno civico, culturale e intellettuale che la contraddistinguerà. 1981. Gae Aulenti al museo d’Orsay. “L’architettura un mestiere utile” «L’architettura è un mestiere utile» un altro suo pensiero celebre. A inizio carriera capisce subito di essere costretta a muoversi in uno spazio per soli uomini (tra ...