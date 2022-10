Deep Blue di Wendy Schmidt vince Barcolana54 

(Di domenica 9 ottobre 2022)diBarcolana54 presented by Generali con un tempo di 57 minuti e 47 secondi. Seconda posizione per Arca Fondi SGR con un tempo di 58 minuti e 46 secondi

Era tra le favorite già prima della partenza. Le sue caratteristiche la pongono inevitabilmente come una delle barche più interessanti per l'aggressività e la ...Una coppa d'Autunno che diventerà coppa America. Con la vittoria dellae di Wendy Schmidt, moglie dell'ex Ceo Google, Trieste e la sua Barcolana ...Deep Blue di Wendy Schmidt, timoniera statunitense, vince Barcolana54 di Trieste con un tempo di 57 minuti e 47 secondi. A bordo il triestino Andrea Visintini. Secondposizione per Arca Fondi SGR con ...Utilizziamo cookie tecnici e analitici, come indicato nella cookie policy e per le finalità ivi previste. Cliccando su “Accetta” acconsenti all’utilizzo di tutti i cookie. Se vuoi personalizzare la ge ...