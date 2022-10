De Roon sul post di Casillas | «I social lo hanno confermato ancora» – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 ottobre 2022) Marten De, centrocampista dell’Atalanta, ha commentato il tweet poi cancellato di Iker: il messaggio Marten De, con unsui, ha commentato quanto successo oggi sull’account Twitter di Iker. Yes, we’re on top of the league (for now). More importantly,media today still shows how far from reality we are. Whetherwas hacked or not: I see too manys that are far off. Waiting for the day this wouldn’t be news, ‘cause actually that’s the problem here. pic.twitter.com/O8fdNBiLJI— Marten de(@Dirono) October 9, 2022 IL MESSAGGIO – «Sì, siamo in testa alla classifica (per ora).più importante, imedia oggi ...