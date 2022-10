Dall’Inghilterra | il Manchester United vuole Lozano

Leggi su napolipiu

(Di domenica 9 ottobre 2022) IlHirving, l’attaccante messicano piace al club di ten Hag alla ricerca di rinforzi sul calciomercato. Il giocatore messicano è sempre in bilico tra buone prestazioni e qualche contestazione da parte dei tifosi. Il suo impegno è sempre massimo, ma anche recentemente ha dato sfogo a qualche malumore come quello mostrato a favore di telecamera con Marco Doemenichini. Il caso è rientrato subito, ma è chiaro chenon disdegnerebbe una esperienza all’estero. Nemmeno il Napoli chiuderebbe le porte ad una sua cessione, anche se di certo De Laurentiis non andrebbe a regalare il cartellino di un giocatore che resta importante per la rosa di Luciano Spalletti.per il mercato di gennaio In ...