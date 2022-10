Da noi… a ruota libera | ospiti puntata 9 ottobre 2022 | Iva Zanicchi | Giovanni Floris | Massimiliano Pani e Gilles Rocca

... con Alejandro Valverde (Movistar) a, ma a passare per primi sono stati Buchmann e Wellens. ... Penso che il prossimo anno sarà un grande anno con, dove potremo contare anche sulle qualità di ...In difesa tuttoattorno alle condizioni di Fazio, ma l'ex Roma non si allena in gruppo da ... In ogni caso,andremo a Salerno per fare la nostra partita, per proporre il nostro gioco. ...