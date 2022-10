Da Alicia Vikander a Tina Kunakey | le trecce invadono Parigi

Leggi su amica

(Di domenica 9 ottobre 2022)con una lunga e alta treccia a elica alla Paris fashion Week (Ipa)e ancora. Le ciocche intrecciate sono state le grandi protagoniste della Paris Fashion Week. Dalla braid singola a quella doppia fino a quella multipla: la più amata delle acconciature si è confermata la regina degli hair look durante le sfilatene. Sono tante, infatti, le star che l’hanno scelta per sedere in prima fila. A partire da, elegantissima con la sua treccia a elica. Impossibile, poi, non notare le double braids didal mood country chic. E poi l’acconciatura con piùdi Carla Ginola.e la sua ...