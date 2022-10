Cristiano Di Luzio | chi è il fidanzato di Rita Rusic | età | che lavoro fa | di dov’è | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dopo l’emozionante puntata di ieri, è tutto pronto per l’imperdibile appuntamento della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, per la prima volta insieme nel salotto di Silvia Toffanin, anchee ilDi. Proprio loro che insieme hanno formato la coppia dei ‘Fidanzatini’ e hanno partecipato all’ultima edizione di Pechino Express, adventure game in onda su Sky. View this post onA post shared by(@) Chi èDie cosa fa nella vitaDi, classe 1990, è un noto imprenditore e modello, che ha partecipato a Ciao Darwin ...