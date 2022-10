Cremonese-Napoli 1-4 | gran poker degli azzurri e vetta solitaria in A

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ilha battuto la4-1. La squadra di Spalletti, con 23 punti, è sola in testa alla classifica. La partita in diretta Ilin maglia bianca inizia...

A sbloccare il risultato è un calcio di rigore di Politano , unico lampo di un primo tempo in cui ilnon accelera più di tanto e lapensa soprattutto a contenere. Enzo è ..., decide ancora la panchina ., la pazienza l'arma in più degli azzurri ., le pagelle ., decide ancora la panchina. ...Il Napoli vince 4-1 in casa della Cremonese. La squadra di Spalletti dimostra di saper soffrire e di essere efficace anche quando non gira a mille (a parte nel finale). Sblocca un gol su rigore di ...CREMONA - Il Napoli supera anche l'ostacolo Cremonese (4-1) e vola in vetta alla classifica dopo il pareggio dell'Atalanta sul campo dell'Udinese. Azzurri in vantaggio con Politano, pareggio ...