Cremonese Napoli 1-2 LIVE | Simeone schiaccia in rete il nuovo vantaggio azzurro

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 ottobre 2022) Allo Zini, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Zini si affrontanonel match valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTASintesi1-2 MOVIOLA 2? Traversa Rrahmani – Progressione improvvisa e impetuosa del centrale che entra in area con un tunnel. Destro violentissimo che si stampa sull’incrocio 10? Traversa Zanimacchia – Tiro da fuori di Valeri e velo di Afena-Gyan. Il pallone diventa buono per Zanimacchia che sul secondo palo calcia potentissimo sulla traversa. Poi anche Dessers vicinissismo al gol ma viene ravvisato il precedente fuorigioco attivo di ...