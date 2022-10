Covid oggi Lombardia | 6 231 contagi e 13 morti | bollettino 9 ottobre

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 6.231 ida coronavirus in, 92022, secondo numeri e datideldella regione (tasso di positività scende al 19,7%), mentre sono 13 iche portano il numero dei decessi totali a 42.657 da inizio pandemia. In aumento i ricoveri nei reparti ordinari (920, +32), sale a 15 il numero dei pazienti presenti nelle terapie intensive. Nel dettaglio i dati per le singole province: Milano 1611, Brescia 855, Monza e Brianza 509, Varese 598, Bergamo 609, Como 497, Pavia 338, Mantova 267, Cremona 194, Lecco 288, Lodi 141 e Sondrio 218. L'articolo proviene da Italia Sera.

