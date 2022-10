Covid oggi Italia | 34 444 nuovi casi e 41 morti | bollettino 9 ottobre

Leggi su italiasera

Sono 34.444 icontagi da Coronavirus in, 82022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 41. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 170.238 tamponi tra antigenici e molecolari che fanno rilevare un tasso di positività pari al 20,2%. Sono 211 i pazienti in terapia intensiva, 17 in più di ieri, e 5.699 i ricoverati, 210 in più rispetto a ieri.