Covid | news Ripresa dei contagi | tasso di positività al 20 | 3% LIVE

TOSCANA - Sono 2.547 i nuovi contagi dain Toscana secondo il bollettino di oggi, 8 ottobre. Si registrano inoltre altri 12 morti. 405 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e gli ...Per non parlare poi del disastro degli ospedali: senza personale hanno funzionato come potevano, solo con il grande sacrificio degli operatori sanitari in organico pre emergenza. E anche la ...Dal dolore toracico alla sensazione di caldo e freddo, dalla perdita di gusto e olfatto al formicolio, ecco i 10 sintomi più frequenti del Long Covid.Gli ultimi dati dell'Istat sul Pil danno indicazioni importanti sullo stato di salute dei settori e sul loro recupero post-Covid ...