(Di domenica 9 ottobre 2022) In calo sia i contagi che il numero delle vittime. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono stati 215.035. Nell'ultima settimana, il 17% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 41% nella fascia d'età 5-11 anni, il 42% nella fascia 12-19 anni. Lo indica il report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità sull'andamento delin Italia.

...economico regionale scade il 31 dicembre e del bando per il 2021 non si hanno ancora". Leo ... "Ilsi è appena portato via i due cognati di Leo, uomini di 52 e 63 anni, erano due fratelli ...Tom Wenseleers, professore di biologia evolutiva presso la Katholieke Universiteit di Leuven, in Belgio, ha condiviso un grafico su Twitter che mostra il mix di variantiattualmente in ...Jannik Sinner e Matteo Berrettini stanno entrambi vivendo un momento molto complicato. Il loro 2022 è stato pieno di problemi, ricco di difficoltà tra Covid o problemi fisici ed entrambi sono usciti d ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie di oggi: 43.716 nuovi positivi e 60 morti. Tasso al 20,3%. LIVE ...