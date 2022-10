Covid | le news Il bollettino 44 672 casi e 62 decessi Tasso positività al 21 | 7%

(Di domenica 9 ottobre 2022) L'ultimo report del ministero della Salute registra l'aumento di terapie intensive (+18) e ricoveri (+191). Sei Regioni e Province autonome - rispetto alle 5 della scorsa settimana - sono classificate questa settimana a rischio alto per la presenza di molteplici allerte di resilienza: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Veneto. Una Regione, la Toscana, è definita 'non valutabile', status equiparabile al rischio alto. Le restanti 14 sono a rischio moderato. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss

TOSCANA - Sono 2.547 i nuovi contagi dain Toscana secondo il bollettino di oggi, 8 ottobre. Si registrano inoltre altri 12 morti. 405 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e gli ...