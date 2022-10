Covid | il premier albanese | Così io e Di Maio abbiamo contrabbandato vaccini

Leggi su ildenaro

(Di domenica 9 ottobre 2022) Con Luigi Difatto insieme un’operazione di contrabbando” dianti: a raccontarlo è il primo ministro dell’Albania, Edi Rama, che a Bergamo interviene all’evento “La Cultura salverà’ il mondo”, alla presenza anche del responsabile della Farnesina. “Racconto oggi una cosa che nessuno sa”, inizia Rama. “Se io sono un-italiano, Diè un napoletano-fatto insieme un’operazione di contrabbando. Che italiano osei, se sei sempre in linea con la legge?”. Rama svela che nel periodo in cui ilcolpisce duramente l’Albania “non avevamo nessun vaccino e la pressione era altissima. La gente aveva paura di morire come pesci fuori dall’acqua ma non potevamo avere ...