Covid | balzo degenze in Campania | +31 in 24 ore

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 1.935, su 11.832 test esaminati, i nuovi positivi alin. Il tasso di incidenza, ieri del 17,22, cala al 16,35%. Nessuna vittima è indicata nel bollettino regionale. In calo i ricoveri nelle intensive, a quota 9 (-2) mentre si registra un sensibile aumento dei posti letto occupati in degenza, che diventano 290 (+31 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

Strategie rese necessarie da undell'inflazione che, secondo una stima Coldiretti, ha fatto ... Anche nei pesanti tempi dele della guerra in Ucraina i mercati contadini " conclude ...