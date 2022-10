Così Pechino spia gli Usa e non solo dall’America latina

Leggi su formiche

(Di domenica 9 ottobre 2022) Una grande strutture di antenne spaziali di nuova tecnologia, posizionate in luoghi strategici di diversi Paesi dell’America, permette al governo diavere accesso ad informazione riservata. Questa è la conclusione del più recente report del think tank Center for Strategic and International Studies (Csis) con sede a Washington, Stati Uniti. Questi strumenti del regime cinese in Sudamericano usano tre frequenze per la raccolta dei dati. Una di loro, che corrisponde alle frequenze più alte, può essere usata per la comunicazione tra satelliti militari e aeronavi: “Sebbene le comunicazioni militari sono criptate, altri tipo di trasferimenti di dati possono essere intercettati”. Secondo lo studio, a svelare questa possibilità, di alto rischio per la sicurezza della regione, è l’influenza che ha l’Esercito popolare di liberazione cinese ...