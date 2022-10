Coppa Campania | i Sanniti Five Soccer si impongono sul Calvi ma non basta

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Dopo il disastroso risultato dell’andata diin casa (9-1 per ilospite), isi sono vendicati in parte al ritorno, vincendo 3-0 fuori casa; reti tutte nella ripresa ad opera di De Franco (doppietta) e Capitanio (alla prima marcatura in giallorosso). A mente fredda parliamo con i due mister Benito Pellegrino e Tiziano Bovio, riguardo questa seconda gara stagionale. Mister Pellegrino, al di là del risultato, quali e quanti progressi hai visto oggi rispetto alla gara d’andata? Ciao, sinceramente non contava il risultato, ai ragazzi avevamo chiesto “la prestazione” soprattutto dal punto di vista mentale e del rispetto, il bisogno primario era arrivare a tutto questo tramite il divertimento in campo. I ragazzi ...

