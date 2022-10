Convocati Fiorentina | le scelte di Italiano per la Lazio | tre ritorni

Commenta per primo Ecco idi Vincenzo Italiano per la sfida tra lae la Lazio:... con la Sutor Montegranaro, virando poi per cinque anni nello staff medico della. LE ... LA LISTA DEIPortieri: Borghetto, Nardi e Vaccarezza . Difensori: Carosso, De Nuzzo, De ...Vincenzo Italiano ha diramato l’elenco dei giocatori convocati dalla Fiorentina per la sfida di domani contro la Lazio. Assente ancora Sottil, tornano a disposizione Barak, Dodò e Igor.CLASSIFICA – La Fiorentina ha tanti motivi per cercare di conquistare i tre punti contro la Lazio, il primo riguarda la classifica, dove è stata scavalcata da Monza e Salernitana. Migliorano le ...