Con dello yogurt | 3 mele e senza zucchero preparo un vero capolavoro | Ha solo 140 Kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 9 ottobre 2022) Questa è una torta da preparare all’istante perchè vi svuoterà il frigo in un batti baleno. Ma non. La torta diè perfetta anche da mangiare quandi si è a dieta. Sarà facilissima da impastare e, una volta assaggiata, vi leccherete i baffi: piena di pezzi di mela, è una torta deliziosa. Lo, poi, dà quel tocco in più a questo dolce dal sapore irresistibile. Sarà così cremosa e sfiziosa che il bis sarà d’obbligo! Ecco tutti gli ingredienti e la preparazione utile per realizzare un dolce da dividere in 8 fette da 140 calorie l’una. Torta di: ingredienti Preparate leutilizzando: 310 gr di estratto di cannella Succo di ½ limone Per l’impasto usate: 70 gr di farina di frumento 10 ml di estratto di ...