Commisso | «Con il FPF impossibile compete con Juve e Inter»

(Di domenica 9 ottobre 2022) Le parole del presidente della Fiorentina,: «Abbiamo l’obiettivo di portare avanti sempre almeno un giocatore dal settore giovanile» Rocco, presidente della Fiorentina, ha visitato scuola superiore “Gobetti-Volta” di Bagno a Ripoli nella giornata di ieri. Di seguito le sue parole. SETTORE GIOVANILE – «È Importantissimo, se i soldi non si possono spendere nei grandi giocatori bisogna puntare sul vivaio. Abbiamo l’obiettivo di portare avanti sempre almeno un nostro giocatore dal settore giovanile, o in prima squadra o in modo di farci una plusvalenza. Sono stato contentissimo di vedere Bianco in campo contro gli Hearts, è entrato e ha fatto il suo dovere, quando lo vedevo gli chiedevo sempre quando avrebbe esordito e lui mi rispondeva di parlarne col mister (ndr: ride). Il settore giovanile è importantissimo per il futuro della ...