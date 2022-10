(Di domenica 9 ottobre 2022) AGI - Dieci al Senato (dove il Regolamento è già stato adeguato alla riforma che ha ridotto il numero dei senatori), ancora 14 alla Camera. Più le bicamerali. Con l'avvio della nuova legislatura si rinnoveranno anche ledei due rami deldell'attività legislativa. Tra i primi provvedimenti che dovranno affrontare c'è sicuramente la prossima legge di Bilancio, che dovrà essere approvata entro il 31 dicembre e che prima di approdare in Aula dovrà essere esaminata dalleBilancio e Finanze. Anche leAffari costituzionali del Senato e della Camera saranno con tutta probabilità al centro del dibattito politico della prossima legislatura: le modifiche della Costituzione annunciate dal centrodestra in campagna elettorale, dovranno ...

AGI - Agenzia Italia

Abbiamo sempre fratto così, sia per leregionali che comunali: Giorgia decide, ovviamente ... non di governo, ma in qualivogliamo lavorare. Io ad esempio, che sono medico, chiederò ...Su sponda Juventus , però, le frasi di cui sopra sonocon una certa enfasi , visto che - e ... i 90 milioni (75 per il cartellino più 15 di) spesi lo scorso gennaio, sono stati ... Commissioni e Giunte: il 'cuore pulsante' del Parlamento Per adeguare il funzionamento delle due Camere al taglio del numero dei parlamentari, Palazzo Madama ha modificato il suo ordinamento interno alla fine di luglio ...AGI - Dieci al Senato (dove il Regolamento è già stato adeguato alla riforma che ha ridotto il numero dei senatori), ancora 14 alla Camera. Più le bicamerali. Con l'avvio della nuova legislatura si ri ...