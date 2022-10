Come investire in ETF azioni frazionate con Trade Republic | tutti i vantaggi

Leggi su risparmioggi

(Di domenica 9 ottobre 2022) Suda ora è possibileine ETF frazionati. L’annuncio è arrivato direttamente dal broker tedesco nei giorni scorsi e ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori anche perchè, in momenti caratterizzati da alta inflazione, poter avere a disposizione quanti più strumenti di investimento possibile, diventa fondamentale per contrastare l’inevitabile perdita di potere d’acquisto dei proprio risparmi. Questo articolo si rivolge a due categorie di lettori: chi già saine ETF frazionati e vuole capire se la proposta dipuò essere un’alternativa al broker solitamente usato; chi non conoscere cosa sono gli investimenti frazionati ine ...