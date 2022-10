Come è andata la manifestazione della Cgil a un anno dall’assalto squadrista | il racconto dalla piazza antifascista

Leggi su tpi

(Di domenica 9 ottobre 2022) Roma 8 ottobre 2022. Mentre il corteo arrivava adel Popolo, metà dei manifestanti era ancora in attesa di partire dal concentramento inRepubblica. Laha risposto compatta –Sicilia al Piemonte – alla chiamata a Roma del segretario Maurizio Landini, undopo l’assalto fascista edell’8 ottobre 2021. A partire dallo striscione sul palco che chiedeva ascolto all’Italia e all’Europa per il lavoro, molto si è detto su uno dei momenti più critici per il continente:richiesta di pace per cui si immagina una mobilitazione nazionale nelle prossime settimane, alla necessità di interventi straordinari sui vertiginosi aumenti delle bollette;lotta all’inflazione, all’attenzione per ...