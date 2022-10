Combattere l’acne come Scarlett Johansson | i consigli

Leggi su velvetmag

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ancheha sofferto di acne e nel periodo più importante per la sua carriera. L’attrice ha rivelatoha risolto il problema e quali sono i suoi. Attrice nota in tutto il mondointerprete di Vedova Nera nell’universo Marvel, da qualche mese è anche diventata imprenditrice di bellezza.ha lanciato il suo brand beauty e ha voluto condividere alcuni momenti della sua vita in cui ha dovutocontrosenza avere gli strumenti e la consapevolezza necessaria. Un disagio che ha causato diverse conseguenze, tra cui profondo malcontento, e al quale vorrebbe porre rimedio dando il buon esempio oggi. Crediti: AnsaL’attrice ha raccontato ai microfoni di People di aver avuto ...