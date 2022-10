Clamoroso Casillas | ' Sono gay' E Puyol sui social commenta così

Corriere dello Sport

MADRID (Spagna) - Sul profilo Twitter ufficiale dell'ex portiere del Real Madrid Iker Casillas è stato pubblicato un tweet molto importante sulla vita privata del nativo di Mòstoles: coming out! Il tweet recita "Spero mi rispetterete: sono gay" seguito dall'hashtag #felizdomingo. Iker Casillas, campione del Mondo con la Spagna e capitano del Real Madrid.