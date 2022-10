Cioffi | “Perdere così fa ancora più male | ho visto una squadra viva”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – ”– dice l’allenatore del Verona, Gabriele– fain generale,in questo modo fapiù, guardando anche agli episodi. Ma non è nel mio modo di essere lamentarmi, c’è bisogno di lavorare efaremo”. ”Nel primo tempo – conclude – abbiamo avuto il pallino del gioco non sfruttando la profondità. Dopo un lungo possesso di palla da parte nostra poco concreto, abbiamo subito gol sull’unico tiro in porta. Poi abbiamo avuto qualche minuto di difficoltà ma abbiamo provato a vincere e portare a casa punti fino alla fine. In campo houna, idee chiare e atteggiamento vero con un’identità forte”. L'articolo proviene da ...