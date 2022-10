Chi è SAM | da vittima di bullismo a psicologo clinico | musicista affermato e finalista di Mister Italia

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 9 ottobre 2022) “Sebastiano Andrea Massaccesi – in arte SAM – ha 32 anni e vive a Recanati. Occhi verdi, sguardo penetrante, il volto delicato come quello di un angelo. Proprio quel volto, anni fa, ha scatenato la rabbia e l’invidia di alcuni compagni di liceo, che non si sono limitati agli insulti pesanti ma che lo hanno più volte percosso, fino a farlo sanguinare. “Mi aspettavano sotto casa per darmene di santa ragione. Mi chiamavano ‘faccia da frocio, femmina‘, mi dicevano ‘vieni qui che ti insegniamo noi come essere un maschio’ oppure ‘con quella faccia da femmina non riuscirai mai a fare niente nella vita’. Mi offendevano sessualmente, oltre i limiti del sopportabile. Tra i 14 e i 16 anni, almeno una volta ogni due settimane, tornavo a casa in condizioni pessime”. Il motivo di tanto accanimento – oltre ai tratti del viso che poi, una volta adulto, hanno fatto la fortuna di SAM come modello – ...