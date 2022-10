Chi è davvero la Belloni | Marzio Breda | un' indiscrezione decisiva?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 ottobre 2022) La corsa al Quirinale si è svolta tra non pochi ostacoli e certamente tra tantissimi nomi, salvo poi concludersi con la rielezione di Sergio Mattarella. Anche se quest'ultimo "eraconvinto di lasciare. Aveva fatto tutto per la nuova casa. Aveva fatto portare i mobili da Palermo”, ha rivelato il quirinalista del Corriere della Serain un'intervista ad Affariitaliani.it. Il capo dello Stato adesso è in attesa della lista dei ministri del nuovo governo: "Come sappiamo su alcuni ministeri ci tiene che ci siano figure di alto profilo", ha precisato il giornalista. Tra i tanti nomi fatti per il Quirinale, uno in particolare era sulla bocca di tutti. Quello di Mario Draghi. Anche se su di luiha detto: "Non è un manovriero, non penso che abbia brigato più di tanto". Si passa poi a ...