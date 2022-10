Chi contagia le piazze con il virus russo vuole riportarci agli anni ’70?

Leggi su formiche

(Di domenica 9 ottobre 2022) (Immagine tratta dal profilo Twitter di Leonardo Filippi) Ha scritto Sant’Agostino che o è il male ciò di cui abbiamo paura, o il male è che abbiamo paura. Una contingenza reale, come la crisi energetica/economica, sta di nuovo modificando socialmente le percezioni e le risposte di moltissime fasce sociali del paese, come se l’Italia e per certi versi l’Europa fossero vicine ad un tragico ritorno al passato che odora di Guerra Fredda e muri ideali. Sta prendendo piede, progressivamente, un’oggettiva convergenza fra la preoccupazione di un disagio crescente nel Paese che può sfociare in manifestazioni di piazza non necessariamente pacifiche e l’infiltrazione di soggetti e movimenti filo-russi pronti ad alimentare la radicalizzazione politica? Lo striscione con l’invocazione per Gazprom e “Yankee go home” apparso nella piazza romana della Cgil la dice lunga sullo stato dell’arte e non ...