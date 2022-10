Chelsea - Milan | storia di un asse vincente | per i bookie i Blues sono favoriti

Poche città hanno dato e continuano a dare tanto come Londra e Milano. Ma è una lunga storia di calciatori ad aver vestito entrambe le maglie a rendere la sfida traancora più speciale. Entrambe a 4 punti nel girone E dopo le prime tre giornate, l'obiettivo comune è vincere. La squadra di Stefano Pioli vuole vendicare la sconfitta di Stamford ...Il tedesco Daniel Siebert è l'arbitro designato per la partita, quarto turno del gruppo E di Champions League, in programma martedì 11 ottobre alle ore 21. Assistenti i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn. Sempre martedì, ma alle 18:45, torna ...Filtrano novità importanti da Milanello. Oggi i rossoneri sono tornati ad allenarsi, ma…non ci sono buone notizie per Stefano Pioli in vista del Chelsea! La vittoria contro la Juventus ...Come riportato da acmilan.com, domani, dopo l'allenamento mattutino, Stefano Pioli e Fikayo Tomori saranno presenti in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Chelsea ...