Che tempo che fa | ospiti e anticipazioni 9 ottobre 2022

(Di domenica 9 ottobre 2022) Stasera, 9, tornerà con una nuova puntata il talk CheChe Fa su Rai3, a partire dalle 20.00 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.30 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 23, dove gliinterverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni. Del cast fisso del programma, oltre alle storiche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, fanno parte in questa stagione: Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. La conduzione è come sempre affidata a Fabio Fazio. Cheche fa:di stasera, 9Sarannodella serata: ...

La vicenda giudiziariaha coinvolto le due star di Hollywood è stata la più seguita mediaticamente degli ultimi anni, e ha inciso in modo notevole sulla condizione psicologica di Amber. Il ...L'ex ministra deve ammetterlo in tv, alla conduttrice Lucia Annunziata,il centrodestra ha vinto ed è possibileil governo duri 5 anni. 'Siamo di fronte a una vittoria vera della destra, a un ...Uno dei concorrenti che stanno piacendo di più al pubblico in questo GF Vip 7 è Luca Salatino. Il suo modo di parlare e l’accento romanesco l’hanno subito reso un personaggio. Allo stesso tempo, ha ...Shaila Gatta ha dimostrato giorno dopo giorno di essere davvero sensazionale e senza limiti, con un fisico che non è mai peggiorato nel tempo.