Cgil | manifestazione a Roma per presentare 10 proposte su lavoro e diritti FOTO

(Di domenica 9 ottobre 2022) In mattinata il corteo è partito da piazza della Repubblica ed è poi arrivato in piazza del Popolo, luogo del comizio finale con il segretario generale Maurizio Landini. All'evento presenti anche Susanna Camusso, Giuseppe Conte e il ministro delAndrea Orlando. La sigla sindacale chiede - tra le altre cose - l'aumento del potere d'acquisto e una legge sul salario minimo. Un anno fa l'assalto alla sede nazionale del sindacato

Accordo per la Camera, novità alla Giustizia Calenda ha poi commentato la presenza di alcuni leader politici alladella: 'I leader politici non vanno alle manifestazioni sindacali.Uno striscione comparso durane ladellaa Roma, nella giornata di sabato 8 ottobre, ha sollevato diverse polemiche. Alcuni partecipanti hanno portato in corteo uno striscione con la scritta "We love Gazprom ...Corteo a Roma a un anno dall'assalto alla sede di Corso d'Italia. Il segretario generale: "I governi sia di destra che di sinistra non ci hanno ...In mezzo al corteo è spuntato uno striscione di sostegno a Gazprom, l'azienda petrolifera russa controllata dal governo. Bufera sui social ...