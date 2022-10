Casillas fa coming out su Twitter | ' Sono gay | spero che mi rispetterete'

'Sono gay , spero che mi rispetterete'. Con questo messaggio Ikerha fattoout a 41 anni. L'ex portiere di Real Madrid e della nazionale spagnola, ha scelto Twitter per annunciare al mondo di essere un omosessuale. Dopo tanti anni passati insieme ...L'ex portiere del Real: 'Sono omossessuale, spero che mi rispettiate'. La stampa di gossip recentemente gli ha attribuito almento due storie con ...Iker Casillas ha annunciato di essere gay con un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale. Nessuna possibilità di fraintendimento, il messaggio è piuttosto chiaro come la reazione dei fan ...«Sono gay, spero che mi rispetterete». Con questo messaggio Iker Casillas ha fatto coming out a 41 anni. L'ex portiere di Real Madrid e della nazionale spagnola, ha scelto Twitter per annunciare al ...