Carolina e Gegia | urla fuori dalla casa | “Siete lo schifo d’Italia!”

Leggi su biccy

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il caso di Marco Bellavia continua a far parlare e non aiutano di certo le continue uscite infelici di. Ma oltre alla comica, ancheMarconi, Charlie Gnocchi e Wilma Goich non sono stati perdonati da parte del pubblico. Poche ore fadel GF Vip è arrivata – nuovamente – la Regina de Roma, che ha attaccato duramente. La donna ha detto addirittura che la Marconi è lod’Italia (e su questo stenderei un bel velo pietoso). “A! Hai fatto del bullismo e gai fatto passare per maniaco Marco. Ma chi ce viene con te?!sei lodell’Italia. Potete pure uscire del che il GF Vip non lo vede più nessuno. Potete andare a...