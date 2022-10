Caro energia | a rischio la stagione invernale | prezzi in aumento dallo skipass al B&B Ecco i rincari

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ilsi abbatte come una scure anche sulla settimana bianca, con cifre che investonoe tariffe di tutto il settore e fanno salire alle stelle i costi in montagna. Lo denuncia Assoutenti, che in un’analisi dettagliata rilanciata dall‘Adnkronos, ha messo a confronto le tariffe praticate lo scorso anno dai principali impianti italiani, con quelle in vigore per la prossimasciistica. E lo conferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commentando i dati della ricerca realizzata in collaborazione con l’Istituto Piepoli sul turismo internazionale. Sos turismo, ilsi abbatte sulla«È un bilancio molto positivo quello del turismo, grazie soprattutto al ritorno degli stranieri, anche se non ...