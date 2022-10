Caro bollette | grido d’allarme dei sindaci toscani

la Repubblica

... conmoltiplicate fino a 5 volte rispetto all'anno precedente, con la conseguenza che il ... Il- energia travolge le montagne: impianti chiusi, è emergenza totaleLa scelta infelice dei gestori: colsi impennano i distacchi per i morosi 'Un problema che - osserva l'associazione - potrebbe minare la nostra stabilità finanziaria. Bisognerebbe, ... Caro bollette: dalla settimana bianca alla Messa, effetto domino per i rincari StampaUna delle carte messe in campo dal governo Draghi per cercare di contrastare gli effetti del caro energia sugli italiani è il contributo di 600 euro per pagare le bollette di acqua, luce e gas.FIRENZE – Grido d’allarme di Anci per i consumi energetici dei Comuni, con il caro bollette che rischia di mandare in tilt i bilanci e mette in pericolo l’erogazione dei servizi, dall’illuminazione al ...